Terni, auto contro bici: ferito in via XX Settembre

Incidente stradale martedì mattina in via XX Settembre. L’impatto è stato fra un’autovettura – una Lancia Musa condotta da una donna di 60 anni – ed un ciclista di 80 anni. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, caduto a terra e soccorso dagli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Condividi questo articolo su