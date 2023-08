Terni: auto contro bici in via Botticelli. Uomo in ‘codice rosso’

LE FOTO

Serio incidente stradale sabato pomeriggio nei pressi dell’incrocio fra via Porta Sant’Angelo e via Sandro Botticelli, nel centro di Terni. L’impatto – violento – è stato fra un’autovettura Opel Crossland condotta da una donna e una bicicletta con in sella un uomo. Quest’ultimo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria’. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni, presenti anche i vigili del fuoco.