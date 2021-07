Terni, auto contro bici sulla rotatoria: 63enne in ospedale

Incidente stradale lunedì mattina intorno alle ore 9 all’altezza della rotatoria Lions Club International (viale Curio Dentato). Coinvolti un’autovettura Opel condotta da un 26enne ternano ed una donna di 63 anni (G.T.) in sella ad una bicicletta. Quest’ultima, finita a terra, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale: cosciente, le sue condizioni non sono fortunatamente preoccupanti. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su