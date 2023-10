Terni, auto contro moto a borgo Bovio: 42enne in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di giovedì in via Tre Venezie a Terni, altezza incrocio con via Molise. L’impatto è stato fra un’autovettura Volkswagen condotta da una donna ternana di 56 anni (I.M. le sue iniziali) e una motocicletta con in sella il 42enne ternano V.R.L.. Quest’ultimo è finito a terra ed è stato soccorso dagli operatori del 118: dolorante ma cosciente, è stato trasportato in ospedale. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia Locale, intervenuta sul posto con personale dell’ufficio incidenti. Le operazioni di pulizia della strada sono state eseguite dagli addetti di Area Sicura.

