Incidente stradale autonomo nella prima mattinata di mercoledì a Terni, all’altezza della rotatoria Lucio Battisti che congiunge via del Centenario con la ‘bretella’ Gabelletta-Maratta e l’area di Fontana di Polo e Campitello. Una 29enne ternana al volante di una Fiat Panda è finita all’interno della rotatoria, urtando un lampione della pubblica illuminazione. Sul posto, il personale della I sezione territoriale della polizia Locale di Terni – rilievi e gestione della viabilità -, gli addetti di Asm Terni Spa e di Area Sicura per le operazioni di ripristino. Danni a parte, non si segnalano conseguenze fisiche per la giovane conducente.