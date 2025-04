Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di giovedì a Terni, intorno alle ore 17.30 a borgo Rivo, nei pressi dell’incrocio fra via Toscanini e strada del Cerqueto. Un uomo al volante di una Volkswagen Golf ne ha perso il controllo, finendo contro un palo della pubblica illuminazione che, a seguito dell’impatto, ha visto cadere la lampada ed è finito in posizione pericolante. Per questo sono interveuti gli addetti di Asm. Con loro, gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi e gli operatori di Area Sicura. Il conducente del veicolo – fortunatamente – non ha riportato conseguenze serie.

