L’impatto è stato tremendo e la scena che è apparsa agli occhi dei soccorritori, alle prime ore di domenica – le 4 circa – ha fatto davvero temere il peggio. Un’autovettura Volkswagen Golf Gti che lungo via Ippocrate, salendo in direzione Larviano, era finita contro un palo di cemento della pubblica illuminazione. Con danni devastanti per il veicolo – il motore è saltato via a seguito dello schianto – e una situazione che ha portato all’intervento sul posto di operatori del 118, vigili del fuoco, polizia di Stato, polizia Locale, Area Sicura.

A fronte della ‘scena’, tuttavia e fortunatamente, il conducente dell’autovettura – 31enne ternano residente in zona (T.P. le sue iniziali) – non ha riportato conseguenze estremamente gravi, almeno in relazione alle caratteristiche del sinistro. Il giovane è stato trasportato in ambulanza, cosciente, presso l’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove i sanitari hanno disposto il ricovero nel reparto di ortopedia. Gli accertamenti procedono per ricostruire la dinamica, che non ha visto coinvolti altri mezzi.

LE FOTO