Terni, auto contro scooter a Città Giardino: ferito 55enne

Incidente stradale giovedì pomeriggio al ‘solito’ incrocio fra via Piave e viale Brenta, nella zona di Città Giardino a Terni. L’impatto è stato fra uno scooter Aprilia con in sella un 55enne ed un’autovettura Dacia Duster condotta da un 73enne. Lo scooterista, finito a terra, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: per lui non ci sarebbero, fortunatamente, conseguenze gravi. Sul posto è intervenuta la polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

