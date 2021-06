Terni, auto dei carabinieri tamponata in via Alfonsine

Anche un’auto dei carabinieri è rimasta coinvolta, poco dopo le 8 di sabato mattina, in un incidente stradale avvenuto in via Alfonsine, a Terni, nel quartiere Cospea. Mentre la pattuglia del nucleo radiomobile era impegnata a contravvenzionare un’automobilista, una Volkswagen guidata da un uomo e diretta verso Narni l’ha tamponata, per poi colpire anche un secondo mezzo, fino a finire la sua corsa nell’altra carreggiata. Non ci sono feriti gravi né tra i due militari, che erano all’interno del loro abitacolo, né tra gli altri automobilisti coinvolti. Inevitabili i disagi alla circolazione, chiusa temporaneamente fino a circa le 9 per permettere i soccorsi da parte del 118 e i rilievi sulla dinamica dell’incidente da parte della polizia stradale.

Condividi questo articolo su