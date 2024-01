Terni: auto e garage in fiamme in via XX Settembre. Danni ingenti

LE FOTO

Ingenti danni ad un’autorimessa in via XX Settembre 21, a Terni, a causa di un incendio che nella tarda mattinata di giovedì ha coinvolto un’autovettura. Tre i mezzi dei vigili del fuoco attivati per lo spegnimento del rogo divampato nel box situato al primo piano seminterrato dell’edificio. Lça proprietaria si è resa conto della situazione vedendo il fumo fuoriuscire dal garage, poco dopo aver parcheggiato l’auto e appena chiuso il box. «Muniti di autorespiratori – spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni – gli operatori del 115 sono entrati nel vano invaso dal fumo dove l’autovettura era completamente avvolta dalle fiamme». Allo spegnimento, con l’ausilio di schiume, ha fatto seguito il lavoro per liberare i locali dal fumo. Non risultano persone rimaste ferite ma ‘solo’ danni, ingenti: l’auto è andata distrutta e anche l’autorimessa ha riportato conseguenze importanti. Sul posto anche la polizia Locale per la gestione della viabilità durante l’emergenza.