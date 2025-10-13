Via del Lanificio, via dell’Argine, zona ospedale. Sono tre delle zone di Terni in cui lunedì pomeriggio – in pieno giorno, ovvero fra le 16 e le 18 – diverse auto sono state forzate, danneggiate e aperte, probabilmente da un soggetto ‘a caccia’ di soldi, qualche oggetto di valore, telefoni.

La triste processione verso la questura, per denunciare l’accaduto, è toccata a più di un cittadino e nei giorni scorsi, tralasciando gli eventi analoghi meno recenti, anche altre zone non distanti da quelle menzionate, ovvero via Murri e via Mola di Bernardo, sono state bersagliate. Con svariate auto in sosta i cui proprietari hanno dovuto fare i conti con spaccate, sportelli forzati, intrusioni e danni.

Insomma, un quadro che alimenta rabbia e nei confronti del quale le forze dell’ordine sono già in azione. La speranza è che si trovi la soluzione che faccia cessare tutti questi episodi. «Perché – osserva un cittadino – non tutti sono assicurati contro atti vandalici e furti. E con un finestrino rotto, ci si ritrova come minimo a tirare fuori 4/500 euro. E parliamo di utilitarie, con altre mecchine il prezzo sale».