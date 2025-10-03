Incidente stradale con fuga – e omissione di soccorso – nel primo pomeriggio di venerdì, poco dopo le ore 13.30, in viale dello Stadio a Terni. È accaduto nei pressi del semaforo posto all’altezza delle piscine dello Stadio ed ha visto coinvolte un’autovettura e una bici con in sella un uomo di 76 anni.
Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso d’urgenza dagli operatori del 118 e quindi trasportato in ospedale in ‘codice rosso’. Le sue condizioni – si apprende – sarebbero serie. Poco dopo l’impatto e la caduta dell’anziano ciclista, il conducente dell’autovettura coinvolta – un uomo, al volante di un veicolo di colore grigio – si è allontanato rapidamente in direzione viale Aleardi, facendo perdere – si spera solo temporaneamente – le proprie tracce. Sul punto, sono in corso indagini da parte del personale dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni, anche con l’ausilio dele immagini delle telecamere pubbliche presenti in zona.