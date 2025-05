Disagi significativi e anche un po’ di paura, nel pomeriggio di lunedì in via Lessini (strada Marattana) a Terni. Un’autovettura – una Fiat Panda – ha infatti preso fuoco mentre stava procedendo lungo la carreggiata e sul posto, per domare le fiamme, si sono portati i vigili del fuoco di Terni. Non risultano persone coinvolte/ferite ma il mezzo è andato distrutto e risultano danneggiati – in modo, sembra, non grave – anche alcuni camper che si trovavano all’interno degli spazi di una società privata, in particolare quelli adiacenti il punto dove è divampato il rogo. L’intervento del 115 ha permesso di scongiurare un’ulteriore e pericolosa estensione dell’incendio. La viabilità ha fisiologicamente risentito dell’accaduto, con rallentamenti lungo l’asse viario. Sul posto anche la polizia Locale di Terni e personale di Area Sicura.

LE FOTO