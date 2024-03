Terni, auto in fiamme tra via Alunno e piazza delle Arti – Video

Condividi questo articolo su

















Intervento dei vigili del fuoco del comando di Terni nel tardo pomeriggio di sabato tra via Alunno e piazza delle Arti, accanto alla scuola ‘Battisti’. Un’autovettura Mercedes ha preso fuoco mentre procedeva lungo la carreggiata: i pompieri giunti sul posto hanno spento le fiamme e domato il rogo. In corso di valutazione eventuali danni da calore ad altri veicoli parcheggiati nelle adiacenze. Non risultano persone rimaste ferite, con il conducente che ha prontamente abbandonato l’abitacolo della vettura prima della propagazione delle fiamme.