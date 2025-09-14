«Un fatto spiacevole» che «per fortuna non ha avuto conseguenze». E’ quello avvenuto nella notte fra sabato 13 e domenica 14 settembre in centro, segnalato da un cittadino ternano.

«Mi trovavo con amici in via Roma presso l’incrocio che dà su via del Cassero e via Aleardi – scrive ol cittadino -. Erano le 1.30 circa e sembrava una serata tranquilla, c’era stata la festa di Alternativa Popolare a pochi metri presso la Passeggiata dove si era da poco esibito Fausto Leali, ma a rendere l’atmosfera pericolosa è stato l’improvviso irrompere di un uomo in macchina con intento minaccioso proprio in via Roma».

«Sentiamo un botto improvviso e ci giriamo verso la strada, vediamo arrivare un’auto a fari spenti, un’utilitaria di colore scuro che proviene da via dell’Annunziata e si immette nella via dove ci troviamo, andando a velocità sostenuta e scagliandosi in direzione dei tavoli di un bar dove sono sedute delle persone. L’uomo alla guida decide di frenare solamente all’ultimo momento – prosegue il racconto – mentre i seduti al tavolo urlano e inveiscono contro di lui, quindi il guidatore scende e si scaglia contro un’altra persona».

«Noi persone non coinvolte nella lite – spiega il testimone – iniziamo ad allontanarci temendo lo scoppio di una rissa, io inizio a digitare il 112 sul telefono pronto a chiamare le forze dell’ordine. La scena, fortunatamente, si è evoluta solamente in uno scambio di insulti tra i due litiganti che si sono messi faccia a faccia e in un gran vociare dei compagni dell’uomo minacciato dall’aggressore in macchina, ma poteva andare peggio. Ho sentito di segnalare l’accaduto – conclude il cittadino – in quanto è ormai frequente che accadano queste cose nelle vie del centro di Terni ed è mio desiderio di cittadino sollecitare un maggiore controllo».