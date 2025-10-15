Quando ha visto la pattuglia della Volante – era lunedì sera – ha tentato la fuga a piedi ma è stato fermato poco dopo. I fatti sono accaduti in via Giambattista Vico, a Terni, e a riferirli è la questura ternana.

Il giovane – un ragazzo prossimo ai 17 anni di età e residente a Narni Scalo – è stato controllato dalla polizia di Stato dopo che erano stati segnalati, nelle ore precedenti nella zona di via Farini (sette veicoli) e poco prima proprio in via Vico, diversi danneggiamenti ad autovetture in sosta relativi in particolare e deflettori e finestrini posteriori, spaccati.

«Durante le fasi dell’identificazione – spiega la polizia di Stato – il minore ha mostrato un atteggiamento nervoso e reticente. Gli accertamenti successivi hanno consentito di associarlo ad uno dei danneggiamenti denunciati, in particolare quello di un’autovettura suv grazie a un testimone che ha riconosciuto il giovane come l’autore del gesto».

Il ragazzo è stato così accompagnato in questura, denunciato per danneggiamento aggravato e, successivamente, riaffidato ai genitori. «Sono in corso ulteriori accertamenti – conclude la questura – per verificare la possibile responsabilità del ragazzo in relazione ad altri episodi di danneggiamento registrati nella stessa serata».

