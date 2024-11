Ennesimo incidente stradale lungo il raccordo Terni-Orte. Nella mattinata di mercoledì un autocarro è andato a finire contro il guardrail all’altezza del distributore Esso, in direzione Terni. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dal veicolo, affidandolo alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche Anas e polizia Stradale.

