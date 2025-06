La manovra non è che sia andata proprio benissimo, quella eseguita mercoledì mattina in via Manassei dal conducente di un autocarro giunto fino in centro storico per lavoro. L’uomo, originario del Mali e residente a Roma, ha finito per danneggiare seriamente il muro di un condominio e in particolare la parte circostante la vetrata di un ufficio. Sul posto, la polizia Locale che ha verbalizzato l’accaduto. Il resto sono danni da valutare, riparare e risarcire.

