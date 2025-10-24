di S.F.

Il futuro dell’aviosuperficie torna ad essere discusso a palazzo Spada. Venerdì mattina uno scatenato – in termini di delucidazioni e numeri sulle varie business unit della società – Alessandro Campi, amministratore unico di Terni Reti, ne ha parlato nel corso dell’audizione in III commissione incentrata per lo più sul consuntivo del primo semestre 2025. Focus in particolar modo sull’Alvaro Leonardi’.

Tra i tanti temi affrontati, quello che ha portato via più tempo è l’aviosuperficie. D’altronde, ormai da un bel po’ di anni, se ne parla per via di alcune criticità. A fare un po’ di pressing sul tema ci ha pensato il capogruppo di AP, Guido Verdecchia, anche in merito all’opzione tirata in balla nelle scorse settimane di poterci realizzare il nuovo ospedale. «È ancora in perdita, cronica, ma il lato positivo nel primo semestre 2025 è l’aumento dei ricavi per quasi 100 mila euro (343 mila euro in tutto). Purtroppo – le parole del manager – abbiamo avuto due spese impreviste: il rinnovo quindicennale della pompa di benzina e la ripulitura delle cisterne. Per il resto abbiamo rinnovato le strutture, cambiati i bagni, controllato la recinzione, aggiunto telecamere e fatto interventi sull’illuminazione». Cenno anche agli eventi.

«Ce ne sono stati 8 o 9, ora c’è quello che mixa il mondo degli animali e dei motori perché stiamo cercando di movimentare l’aviosuperficie». C’è un problema già noto e non di poco conto: «Resta il nodo del ristorante perché i diritti di superficie sono andati all’asta per un pignoramento. La prima gara è andata deserta, la seconda ci sarà a gennaio». Al centro dell’attenzione anche il contenzioso con la Buzzard per l’hangar: «C’è stata la sentenza nei giorni scorsi, ma andremo in appello», ha spiegato. Bene, ma che si fa per il futuro della struttura?

Campi ha in primis ricordato che l’aviosuperficie «vede il Comune proprietario del diritto di superficie, Terni Reti continua ad avere la gestione e lo fa nel migliore dei modi. L’aviosuperficie è di 26-27 ettari e per quel che ci riguarda continueremo garantendo il tutto in sicurezza. Il progetto Enac? Riguarda gli aeroporti e sconsiglio di far diventare l’aviosuperficie un aeroporto. Significherebbe un’altra storia ed i piccoli aeroporti sono tutti in difficoltà. Gli hangar sono tutti affittati e abbiamo avuti ottimi risultati con la vendita del carburante», ha proseguito l’amministratore unico della società controllata dal Comune. L’aviosuperficie richiede un impegno economico da 500 mila euro l’anno ed i ricavi sono contingentati. Ce lo dobbiamo mettere in testa. Le nuove attività sono gli eventi ma, per come è strutturata l’area ad oggi, possiamo organizzarli da metà luglio fino ad agosto. Non ci sono i parcheggi esterni, solo i campi. Che fino ad un certo momento dell’anno sono coltivati, altrimenti quello interno può ospitare massimo 90 mcchine. Il problema di fondo è l’accessibilità dell’aviosuperficie». Chiaro.

In ogni caso – ha concluso Campi – Terni Reti «sta preparando un piano di rilancio con varie possibilità, magari un altro hangar o con fotovoltaico. La struttura quella. O decidiamo che diventa un servizio pubblico, cosa che oggi non è più, oppure accettiamo che stiamo dando un servizio alla comunità». Vedremo gli sviluppi.