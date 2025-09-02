di S.F.

«Visto che è un tema che ha avuto grande risalto in questo periodo, vi rappresento che gli alberi della Passeggiata sono quasi tutti arrivati/prossimi alla fine del loro ciclo vitale. Tutta la comunità si deve preparare ad affrontare un tema, quello della sostituzione. Non legato solo al fattore emergenziale riferito ai 18 abbattimenti, l’argomento è la riqualificazione complessiva». È uno dei passaggi principali della maxi audizione del dirigente al governo del territorio, Federico Nannurelli, sul tema del verde a Terni.

Un confronto di due ore – si è andati per le lunghe ed è saltato quello sulle strade, se ne parlerà più avanti – scattato dopo la richiesta di delucidazioni da parte del gruppo AP, con il consigliere Agnese Passoni che ha chiesto informazioni sui recenti abbattimenti e le nuove piantumazioni. E Nannurelli non si è risparmiato: oltre 43 minuti di intervento per un’ampia panoramica su tutto ciò che riguarda il verde in città e non solo. A partire dai dati, dalle statistiche, la presenza di alberi monumentali, le novità con l’appalto global service e la modalità di approccio nelle azioni quotidiane. «Terni è la città con maggior estensione di verde pubblico e privato in Umbria, ci sono 23 mila alberi. Ci sono 156,9 metri quadrati per abitante e la media italiana è di 33 mq», ha voluto ricordare ai consiglieri. «Ora c’è una gestione più attenta ed equilibrata per superare la logica dell’intervento emergenziale».

Nannurelli ha parlato della prossima attivazione di un sistema gestionale telematico per il monitoraggio delle attività di manutenzione. In ogni caso «non si annulla completamente il rischio e l’attività emergenziale. Nel passato ci sono stati cattivi interventi di manutenzione, in più l’esposizione agli agenti atmosferici», ha sottolineato. «Ci sono zone con potature fatte per l’ultima volta 15 anni fa, come in viale Trieste. Ora da settembre ci sarà l’operazione massiva in tal senso tenendo conto della programmazione e dei criteri». In primis, ovviamente, la sicurezza per l’incolumità pubblica. Citati anche gli interventi lungo via di Vittorio, via Bramante, e via Mozzoni: «Forestazione e nuove piantumazioni I cittadini potranno monitorare anche gli effetti diretti su ambiente e salute. L’approccio è scientifico e tecnico». In aula anche il funzionario con elevata qualificazione Stefano Carloni, impegnato per lo più sul settore viabilità.

Nannurelli ne ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Non è stato fatto nulla sulle piantumazioni? A fronte di 570 abbattimenti, tutti supportati da relazioni specialistiche di agronomi, finora sono stati messi a dimora 740 nuovi alberi. Poco o tanto? Discutibile, ma il bilancio arboreo è positivo. E alla fine dell’anno avremo 1.250 nuovi alberi a fronte di 650 abbattimenti. La città deve guardare all’ecologia e all’ambiente e nell’appalto global service è previsto un rapporto 2 a 1 con le sostituzioni in caso di abbattimento, è un elemento qualitativo richiesto nell’offerta. E l’ente non paga nulla per gli inserimenti. Per ogni stagione sarà effettuata la Vta (Visual tree assessment) per il controllo. Passare da dirigente scellerato che addirittura deve essere sostituito e non all’altezza di gestire il tema degli alberi non mi sta bene. Ho l’incarico da settembre 2024 e ho lavorato attentamente per dare un valore aggiunto a Terni. Da tecnico e da cittadino», lo sfogo.

Un passaggio che arriva mentre si discuteva della Passeggiata: «Non è vero che non l’abbiamo sentita la soprintendenza. Ancor prima che si creassero emergenze, sono stati messi a dimora 68 alberi grazie alla fondazione Carit e Art bonus». Il dirigente ha specificato che i 18 abbattimenti nel parco non arresta la necessità di intervenire perché l’80% degli alberi alla Passeggiata ha problematiche. «Dobbiamo garantire il monitoraggio continuo». C’è anche altro: «La relazione di inizio anno? Scelta mirata tenerla dentro il cassetto perché, nelle more dell’intervento in urgenza, abbiamo fatto il monitoraggio. E proseguirà. Le chiome sono state alleggerite del 25% e si interviene con senso di civilità e responsabilità. Metteremo alberi idonei al contesto.

Focus anche sulla pineta Centurini: «Erano tutti morti ed era troppo fitta. C’è una concentrazione di acidità che non consente di mettere a dimora ulteriori essenze per 2-3 anni. Da qui al prossimo anno ci saranno numerosi alberi per il miglioramento della qualità ambientale della città», l’impegno preso. Poi è seguito il confronto politico. Con Pierluigi Spinelli (Pd) che ha ricordato cosa accadde nel 2016: «Un ecatombe di alberi e il consigliere Melasecche parlò di premio Attila per l’allora assessore Bucari. Mi metto nei panni degli altri: noi non contestiamo il taglio del singolo albero, ma la non chiarezza sulle ripiantumazioni. E sulla pineta Centurini ci sono state dichiarazioni incomprensibili, un assessore ha detto che c’erano scorie ed un altro no. Oggi Nannurelli ha dato risposte, con i dirigenti non ci saranno mai polemiche perché l’ente ha la fortuna di averne competenti. Sulla Passeggiata una notizia preoccupante».

Dubbiosa Roberta Trippini del Gruppo Misto: «L’esposizione di Nannurelli mi ha lasciato tanta incertezza. Se alla Passeggiata dovranno essere abbattuti altri alberi, ora siamo al sicuro?». Da Federica Mengaroni (AP) un attacco più politico: «Nessuno prima di noi se ne è occupato, le ultime potature ci sono state 15 anni fa». Idem Maria Elena Gambini (AP): «C’è stato immobilismo delle amministrazioni precedenti». Poi uno scambio tra Spinelli e l’assessore Marco Iapadre dopo l’intervento del consigliere Dem: «Le polemiche qualcuno le fa perché vuole farle, i dati erano già noti prima. Il centrosinistra non ha fatto nulla per venti anni». Marco Cecconi (FdI) ha invece ritirato fuori il bilancio arboreo del quinquennio 2018-2023: «1.733 alberi nuovi contro gli 894 abbattuti, ci fu risultato positivo e i dati attuali sono in continuità. Giusto per riportare con i piedi per terra, il lavoro non è cominciato ieri».

Valdimiro Orsini (TMS) ha vissuto tutte le recenti amministrazioni, dal 2009 in avanti: «C’è sempre stata polemica sul verde. Con una storia di interventi a spot ed emergenze, oggi c’è un’idea. La questione è da affrontare in modo più sereno». Per poi ricordare il contrasto di informazioni date tra Iapadre e Maggi. «Il verde non è solo alberi ed abbattimenti. C’è anche la cura delle aree a verde», la risposta del titolare al decoro a Cecconi. Infine un cenno curioso su quanto accaduto in largo Villa Glori: «Ci siamo attivati con un progetto dettagliato per la ripiantumazione. Poi è stato molto tempo fermo perché c’è stato il cambio al vertice della fondazione Carit e ultimamente non ha ritenuto di doverlo finanziare. Non entro nel merito della scelta. Non ci mette tuttavia in difficoltà perché abbiamo individuato fondi per procedere». In chiusura Nannurelli ha voluto mettere a confronto due situazioni in corso: «Emerge il bisogno della comunità di sentirsi sicuri. Mentre noi parliamo di monitoraggio, investimenti e progetti, a Roma si parla di 22 rinvii a giudizio per negligenza». Vedremo i prossimi step.