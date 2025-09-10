Si è svolta mercoledì mattina la visita in carcere organizzata dalla Camera penale di Terni, presieduta dall’avvocato Manlio Morcella, nell’ambito della campagna ‘Ristretti in agosto’ dell’Osservatorio carcere dell’Unione Camere penali italiane, che ha visto la presenza anche di rappresentanti dell’Ordine degli avvocati di Terni, dell’associazione Nessuno Tocchi Caino e di esponenti istituzionali di Regione, Provincia e Comune.

Durante la visita, con il supporto della direzione del carcere e dei vertici della polizia Penitenziaria, sono state analizzate le principali criticità della struttura di vocabolo Sabbione che conta, ad oggi, 577 detenuti – di cui circa il 40% cittadini stranieri – su una disponibilità di 422 posti. Un dato, quello delle presenze effettive, che nei mesi scorsi – riferisce la Camera penale ternana – ha toccato anche le 650/670 unità. Tutto ciò a fronte di una pianta organica che, per la polizia Penitenziaria, prevede 240 unità ma che, fra distacchi, trasferimenti e assenze giornaliere per esigenze personali, si attesta su 120/140 unità effettive ed una ‘forza reparto’ di poco inferiore agli 80 agenti.

Nel corso della mattinata sono stati toccati anche aspetti come l’area trattamentale – 4 gli educatori presenti sui 6 assegnati -, il lavoro intra ed extra murario (circa 60 i detenuti impegnati in modo non continuo, 10/12 in semilibertà ed altri 7/8 all’esterno, per lo più stagionali). In questo quadro – è stato detto – pesa anche la carenza di imprese cooperative che portino lavoro all’interno del carcere o lo rendano disponibile all’esterno.

Altro tema è affrontato è quello sanitario, relativo a problemi di tossicodipendenza, ma anche visite, esami specialistici e assistenza in generale, sia psicologica che psichiatrica. Dalla Camera penale di Terni si apprende che, fra i fattori più critici, ci sono la continuità assistenziale, la scarsa disponibilità di figure come medici, psicologi e psichiatri – sia per la poca propensione ad operare in carcere che per la riduzione di fondi pubblici associati ai servizi, ad esempio per contrastare le dipendenze – e, in generale, l’esiguità di risorse umane ed economiche per garantire la dovuta assistenza a tutti. Esemplare il fatto che, in un contesto di 577 detenuti presenti a Terni, nessuno al momento sia destinato a Rems dove ricevere trattamenti specialistici. Sul fronte scolastico e della formazione, nel contesto dell’offerta attivata, si contano – fra gli altri – 25 studenti universitari che seguono lezioni, per lo più da remoto, e sostengono esami.