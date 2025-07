Dramma nella notte tra martedì e mercoledì in un’abitazione di via dei Pressio Colonnese, nel quartiere di Santa Maria Maddalena, a Terni. Una donna, di circa 40 anni, ha riportato ustioni gravi sul 60% del corpo dopo essere stata avvolta, intorno alla mezzanotte, dalle fiamme di un incendio.

Sembra che la donna avesse in una mano una sigaretta e con l’altra impugnasse la bomboletta spray di un liquido infiammabile, una pericolosa vicinanza che ha innescato il rogo. Immediato l’allarme fatto scattare dai parenti presenti in casa. Vista la gravità delle ustioni riportate, la donna è stata trasportata al Centro grandi ustionati di Genova.

Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia. Al momento non sono stati raccolti elementi che possano far ipotizzare una pista diversa dall’incidente domestico, anche se sono in corso ulteriori accertamenti della squadra Mobile per escludere eventuali altri risvolti.