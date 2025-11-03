di S.F.

Bagarre stadio-clinica tra Regione e Comune di Terni, c’è la data della camera di consiglio al Tar Umbria per discutere del ricorso depositato dagli avvocati di palazzo Donini.

Il primo round ci sarà martedì 18 novembre, come emerge dal portale del Tribunale amministrativo regionale nella giornata di lunedì. E, con ogni probabilità, mercoledì 19 si saprà l’esito sulla sospensiva richiesta in merito all’atto del Rup Piero Giorgini dello scorso 23 luglio. Allo stato attuale nessuno si è costituito in giudizio al di là del ricorrente. Magari il quadro cambierà dopo il confronto delle prossime ore tra la presidente della Regione Stefania Proietti e il sindaco Stefano Bandecchi.