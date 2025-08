Con la sua personalità, intuizioni, idee, ha segnato un’epoca d’oro – di chiara espansione sociale ed economica – della ristorazione, ma più in generale della socialità, dello stare insieme, a Terni. I meno giovani lo ricordano senz’altro, non solo e non tanto per la sua pizzeria che fece faville: Francesco Balestrucci, per tutti ‘Baggiurro’, ci ha lasciati la mattinata del 1° agosto. Noto anche per la gestione, negli anni ’80, del ristorante delle Terme di Orte – altro polo che in quella fase andava a mille -, ‘Baggiurro’ ha condotto una vita all’attacco, senza mai risparmiarsi, fatta sì di alti e bassi ma donando sempre amore, umanità, professionalità e quell’approccio di chi – alla fine – sente il tempo scorrere ma non si farà mai fregare fino in fondo dalla vita. A lui e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze. Ciao ‘Bag’.