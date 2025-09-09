di Maria Luce Schillaci

Il dialogo si è aperto ma ancora non si è giunti a una soluzione. Si parla della vicenda dei bagni all’interno degli esercizi pubblici, bar e ristoranti in particolare, e del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Terni che obbliga i titolari dei locali a far usare i propri servizi igienici anche a chi non è cliente, pena una multa salata che può arrivare fino a 300 euro. Martedì c’è stata una prima riunione interlocutoria che ha messo attorno allo stesso tavolo il Comune, rappresentato dall’assessore al commercio Stefania Renzi, le associazioni di categoria, ovvero Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Confconsumatori e Gianluca Esposito e Roberto Lombardini in rappresentanza degli esercizi pubblici della città.

Nel mirino, come detto, l’articolo 95 del regolamento di Polizia Urbana: ‘I titolari di esercizi pubblici, che a norma del Regolamento di Igiene devono disporre di gabinetti di decenza – si legge nel testo della normativa – sono tenuti a consentirne l’uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta, sebbene non faccia parte dell’abituale clientela. Chiunque viola la disposizione prevista dal precedente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro’.

Una norma che da tempo scatena polemiche e che ha fatto salire sulle barricate i titolari degli esercizi pubblici. Chiara la loro posizione: «Quando si usano i bagni di un bar o di un ristorante c’è un consumo d’acqua eccessivamente elevato, i bagni spesso vengono danneggiati o lasciati in condizioni indecorose, una vera e propria perdita economica per chi lavora onestamente». «Certo non neghiamo la possibilità di usare i nostri bagni anche a chi non consuma, specialmente se ci sono situazioni di emergenza – sottolinea Gianluca Esposito -, però non ci sembra corretto nei confronti di chi come noi lavora e sopporta dei costi, come quella della bolletta dell’acqua, ogni volta che si va in bagno è un costo e poi la carta igienica che spesso troviamo finita dopo pochi minuti dalla ricarica».

Gli esercizi pubblici chiedono dunque l’abrogazione della norma, lasciando libera scelta al gestore se fare usare o meno il proprio bagno senza però rischiare la multa. «Da parte nostra – spiega l’assessore Renzi – vorremmo trovare una soluzione di compromesso tra l’obbligo di uso a tutti e la possibilità di utilizzo soltanto a titolo discrezionale. Bisogna capire come. E’ stata analizzata la possibilità di far pagare un obolo a chi non è cliente, ma è anche stato messo sul tavolo l’impegno a potenziare la rete dei bagni pubblici in città, a cominciare da quelli della Passeggiata, controllati con sistemi di sicurezza o magari con un guardiano».

Decisa è la posizione di Confcommercio: «Nell’incontro sono state ribadite le difficoltà affrontate dagli operatori che in tutti questi anni si sono fatti carico di rilevanti oneri per garantire un servizio pubblico non di loro competenza. Gli elevati costi del servizio idrico, secondo i criteri fissati dall’Autorità di regolazione Energia Reti e Ambiente, penalizzano oltremodo i pubblici esercizi. Da rilevare inoltre che i bagni sono sempre più rifugio per persone vulnerabili con problemi di alcol e droga, con ripercussioni operative e di sicurezza per gli operatori. Per i motivi esposti, i gestori dei pubblici esercizi chiedono all’amministrazione comunale l’abrogazione del Regolamento di Polizia Urbana e la conseguente possibilità di autodeterminarsi sulle modalità di accesso ai servizi igienici di coloro che non sono clienti». Non resta che attendere il prossimo incontro.