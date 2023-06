Terni, Bandecchi e le partecipate: «Prima sostituzione» – Video

Condividi questo articolo su

















di S.F.

Le partecipate del Comune di Terni, delega complessa e con equilibri non semplici da gestire A metterci le mani sarà direttamente il neo sindaco Stefano Bandecchi, alle prese lunedì mattina con i contatti ‘debutto’ con la direzione attività finanziarie: «C’è la prima sostituzione», annuncia su questo fronte poco prima di recarsi alla festa dell’Arma in piazza Tacito. In teoria per i nuovi incarichi fiduciari si dovrebbe passare da un avviso pubblico, ma si vedrà. Mirino giocoforza su Asm (il presidente è il dottor Mirko Menecali, confermato a dicembre 2022 per un triennio), Terni Reti (società in house, caso diverso rispetto ad Asm, il commercialista Stefano Stellati è al vertice da fine 2022, ‘scaduto’) e FarmaciaTerni (l’Au è l’avvocato Stefano Minucci, in carica fino all’approvazione del bilancio 2023) in prima battuta. Ulteriori novità in vista? Probabile.

BORDONI A CAPO DELLA DAF