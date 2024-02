Terni, Bandecchi: «Melasecche farà il custode». «No, farò il sindaco». Il siparietto

di S.F.

Sui canali social l’atmosferà è sempre ‘elettrica’ tra un video ed un commento via Facebook/Instagram. De visu la storia cambia, d’altronde l’evento meritava un bon ton istituzionale e alla fine così è andata: curioso siparietto venerdì mattina durante la cerimonia per la rotatoria ‘Marino Tattoli’ tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e l’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche, entrambi invitati da Alberto Tattoli per l’evento.

Stretta di mano e battute

Stretta di mano iniziale e poi via con i discorsi per ricordare Tattoli. Dopodiché i primi scambi con simpatiche frecciatine: «Vorrei sentire due parole da Melasecche perché ci ha lavorato insieme e nonostante mi stia un po’ antipatico lo faccio parlare». Occhiolino a favore di telecamere e aggiunta: «Sto scherzando». L’ex esponente della giunta Latini ovviamente non ha fatto cadere la battuta: «L’antipatia è reciproca, scherzosamente». L’assessore dell’esecutivo Tesei ad un certo punto si emoziona e Bandecchi gli posa la mano sulla spalla destra come gesto di vicinanza. Poi a fine cerimonia lo scambio più curioso. Il primo cittadino alza la voce per un annuncio: «Ah, una notizia per tutti. Tra un anno lui farà il custode di questa cosa» con riferimento a Melasecche. Immediata replica: «No, tra un anno farò il sindaco probabilmente». Almeno questa volta si chiude con il sorriso. Per il ritiro delle dimissioni c’è ancora da attendere.