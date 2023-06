Terni, Bandecchi: «Mi dimetto da presidente Ternana e Unicusano»

«Sto andando a dare le dimissioni da presidente della Ternana e dell’università Niccolò Cusano». A dirlo via social nel pomeriggio di domenica è il neo sindaco di Terni, Stefano Bandecchi: ciò avviene a poche ore dal primo consiglio comunale della sua era a palazzo Spada dove, come è noto, si discuterà del caso incompatibilità – centro sportivo, concessione Liberati e stadio/clinica – sancito dalla segretaria generale dell’Ente, Noemi Spagna Musso. Vedremo le conseguenze. L’imprenditore livornese fa sapere che il neo ‘dominus’ della società di via della Bardesca sarà Paolo Tagliavento.

Seguono aggiornamenti