Terni: Bandecchi tenta il ‘corpo a corpo’ con FdI. In quattro per fermarlo. Minoranze dal prefetto

Violenta lite lunedì mattina durante la seduta del consiglio comunale – sin lì piuttosto tranquilla – fra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e i consiglieri di Fratelli d’Italia, in primis Marco Celestino Cecconi e Orlando Masselli. In seguito al parapiglia, la seduta è stata sospesa dalla presidente dell’assemblea, Sara Francescangeli.

Caos

Si parlava di sicurezza urbana, assunzioni di personale – in particolare per la polizia Locale di Terni – quando dopo gli interventi di Cecconi e Masselli – che hanno criticato l’amministrazione e chiesto di rivedere il piano assunzionale della Municipale – è toccato al sindaco dire la sua. «Sinceramente – così si è espresso Bandecchi – proverei vergogna ad essere nei banchi dell’opposizione di Fratelli d’Italia e a sentir dire le minchiate che ho sentito. La risposta è facile: lei (rivolto a Masselli, ndR) ha gestito la cassa per cinque anni, specialmente lei Masselli si deve vergognare di dire che oggi servono i soldi. Masselli rida, ma con me ha poco da ridere, manco può corre». E il clima si è scaldato subito: «Venga Masselli, continui a ridere sennò le volano via tutti i denti dalla bocca a lei. Stia zitto, si sieda». Poi Bandecchi, rivolgendosi alla presidente dell’assemblea e riferendosi al consigliere Marco Cecconi (FdI) che nel frattempo si era alzato in piedi: «Faccia sedere ‘sto coglione». A quel punto il sindaco è andato minacciosamente verso i consiglieri del centrodestra, in primis Cecconi: intuita la mala parata, il vice sindaco Riccardo Corridore e gli agenti della polizia Locale presenti in aula sono scattati per fermare Bandecchi. E poi, anche con l’aiuto di altri presenti in assemblea, lo hanno portato via di peso per calmarlo. Seduta logicamente sospesa, scena pessima per la città. Poi, dopo alcuni minuti di interruzione, la seduta è ripresa per decidere se e come procedere con i lavori: «Ciò a cui abbiamo assistito oggi non può passare inosservato» ha detto Cinzia Fabrizi (FdI). Il vice sindaco Corridore ha invitato i presenti a non scandalizzarsi troppo, sottolineando come in passato – riferendosi alla lite Masselli-Fiorini nella precedente consiliatura – siano accaduti fatti analoghi. La presidente del consiglio Francescangeli ha ‘tirato dritto’ – «il clima ristabilito consente di andare avanti» – ma le opposizioni hanno chiesto il rinvio degli atti e quindi lasciato l’aula di palazzo Spada. E la seduta, che ricorderemo a lungo, è stata dichiarata chiusa alle ore 13.07. Dopodiché le minoranze – tutte – hanno chiesto un incontro al prefetto di Terni, Giovanni Bruno, che è stato subito accordato.

«Diventate normali voi e vedrete che lo diventerò anche io»

Con la ripresa dei lavori, prima della chiusura della seduta, il sindaco Stefano Bandecchi era tornato sull’accaduto: «Io ve la dò una ricetta per continuare i lavori in maniera corretta e normale – ha detto -. Diventate normali voi e vedrete che diventerò normale anche io. Perchè avete detto bene: sono un uomo ricco, un uomo benestante, di successo, importante. Ora mi dispiace che qualcuno di voi ci resti male, però è così. Detto ciò, non sono arrivato qua per caso ma perché ho una fine intelligenza. Se voi continuerete ad offendermi e a trattarmi come se fossi il pagliaccetto di turno, tentando di portare sotto di me le vostre truppe, avete visto la reazione. Non sarà differente e peggiorerà solamente. La prossima volta arriverò prima di loro. Se volete continuare a tirare la corda, tiratela e finirà a schiaffi sicuramente. Se invece smettete di tirare la corda e cominciate a fare gli uomini delle istituzioni, smettete di urlare e di abbaiare, di prenderci per il culo come se fosse solo un vostro diritto, noi smetteremo di prendere per il culo voi. Guardate che io sono più bravo di voi: se apro un video ogni mattina in cui mi metto a dire quanto posso fare lo stronzo, voi non avete idea di dove posso arrivare. Portate le cose in una strada corretta – ha aggiunto il primo cittadino – sennò in questo consiglio comunale che voi ci siate o meno, sarà uguale. Noi siamo in ventuno. Sono ben lieto di discutere con voi e di essere arricchito politicamente da voi, sono ben lieto di partecipare a questa assemblea ma non accetterò più ‘sgarri’ tipo accordi sottobanco per mettere ‘fuori’ Alternativa Popolare, come in Provincia e nel Servizio Idrico Integrato. Se sarete d’accordo lo farò con voi il consiglio di amministrazione del SII. Trovate equilibrio e avrete qualcosa di buono, state fuori dall’equilibrio e avrete solo guerra». Poi, prima della conclusione decretata dalla presidente del consiglio, Bandecchi si è espresso così: «L’atteggiamento dell’opposizione per tutta la seduta è stata poco istituzionale. Poi se ne sono andati, non so se oggi sono andati al mare o da un’altra parte. Il consiglio prenda atto che questa sarà la politica che porteremo avanti perché la maggior parte delle cose qui scritte, derivavano da nostri atti già compiuti e fatti. La discussione di oggi è l’esemplificazione di ciò che capita tutti i giorni, spero che l’opposizione ritrovi sé stessa sennò la nostra linea non cambierà. Oggi abbiamo stabilito che i soldi miei sono miei. Il prossimo che parlerà delle mie Ferrari e barche sa che tipo di reazione avrò. La prossima volta non mi farò fermare dai vigili urbani, state lontani, altrimenti tirerò ‘cartoni’ anche a loro. Non voglio più rotture di palle dall’opposizione. Resti a verbale, ci siamo chiariti sulla linea del sindaco di Terni. Arrivederci».

IL VIDEO DELLA LITE

Le minoranze unite

«Dopo i drammatici eventi – ad esporsi sono tutte le minoranze – di oggi che rispecchiano il clima di emergenza democratica, nel quale è precipitata la nostra città, ci siamo recati presso la Prefettura di Terni per segnalare i fatti verificati, peraltro ampiamente verificabili dallo streaming della seduta di consiglio comunale. Confidiamo nella sensibilità delle istituzioni tutte, affinché preservino il clima di rispetto, che da sempre tutti i consessi riservano alle minoranze».

FdI Terni: «Nemmeno nei peggiori bar di Caracas»

Drastico, Paolo Alunni Pistoli che di Fratelli d’Italia è segretario provinciale: «Nemmeno nei peggiori bar di Caracas si sarebbe potuto assistere a quello che è andato in scena questa mattina in consiglio comunale. Ancora una volta saliamo alle cronache per lo show del signor Sindaco, se così si può chiamare, Stefano Bandecchi, che dopo aver risposto ad un intervento del consigliere Masselli minacciando di fargli volare tutti i denti, ha espressamente cercato lo scontro fisico proiettandosi verso il consigliere Cecconi e gli stessi consiglieri di FdI, contrastato dalla forza pubblica. Chiaramente seduta sospesa con l’ennesima brutta figura da parte di chi governa questa città. Si può accettare la critica, le continue minacce rivolte alle opposizioni – dichiara Alunni Pistoli – ma arrivare al punto di alzare le mani segna ormai la bassezza con cui si contraddistingue la giunta comunale di questa città».

Il Pd: «Spettacolo vergognoso»

«Lo spettacolo vergognoso – la nota della segretaria dell’Unione Comunale del Pd – che il sindaco Stefano Bandecchi ha dato questa mattina in Consiglio comunale, le minacce di violenza fisica e l’atteggiamento da picchiatore sono inaccettabili e recano danno oltre che ai lavori della massima assise cittadina, all’immagine della città tutta. Forse chi fino ad oggi ha considerato Bandecchi semplicemente come un uomo pittoresco e strafottente, un ricco “guascone”, ha la possibilità di comprenderne davvero la natura, che è quella di una persona incapace di ricoprire un ruolo istituzionale, benché meno essere la guida e il massimo rappresentante di una comunità. Esprimiamo umana solidarietà ai consiglieri aggrediti Orlando Masselli e Marco Celestino Cecconi, di cui non condividiamo nulla nella politica e nell’idea di amministrazione, ma che meritano rispetto come persone e per il ruolo politico che ricoprono. Contrasteremo questo atteggiamento in tutte le sedi opportune, considerando non più plausibile che l’ incarico di sindaco di Terni sia ricoperto da una persona che continuamente si espone e si esprime nelle modalità che purtroppo tutti possono vedere. Saranno poi le autorità competenti, confidiamo con tempestività, a valutare le conseguenze delle azioni di questa persona. In ogni sede».

La Lega: «Uno così non può fare il sindaco»

La Lega, che in consiglio non è rappresentata, interviene sull’accaduto: «Bandecchi non è in grado di fare il sindaco e se non si tratta di una questione di incompatibilità degli incarichi, è una questione di incompatibilità morale e di comportamento. Anche oggi in aula l’ennesimo scempio, l’ennesimo teatrino di un sindaco che invece di confrontarsi, minaccia pesantemente, insulta e cerca di aggredire fisicamente un consigliere di opposizione che sta solamente facendo il suo lavoro nell’incalzare l’amministrazione a fare il proprio. Solo grazie all’intervento degli uomini della polizia Locale è stato evitato il peggio. L’atteggiamento di Bandecchi oggi in aula è da censura. Il sindaco non è un esempio per i più giovani, non è un esempio per nessuno in città»..