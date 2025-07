Non solo le organizzazioni sindacali. Ora a prendere posizioni sul personale del Comune di Terni sono anche i gruppi politici: il focus resta l’incontro di lunedì pomeriggio tra il sindaco Stefano Bandecchi e gli operai dell’ente.

«Dopo gli imprenditori, adesso tocca agli operai comunali. Dopo aver accusato – la nota del gruppo territoriale del M5S – genericamente le imprese locali di ‘ladruncolismo’, Bandecchi è tornato a usare parole indegne di un sindaco, questa volta contro i lavoratori del Comune di Terni, colpevoli solo di fare il proprio dovere in un contesto di disorganizzazione e malagestione che non dipende certo da loro. Durante un incontro con la squadra operativa destinata all’uso della famigerata ‘macchina tappabuche’ – costata 170 mila euro ai cittadini e mai entrata realmente in funzione – il sindaco si è lasciato andare davanti ai dirigenti a una sequenza gravissima di insulti, minacce, intimidazioni e frasi volgari, arrivando a: denigrare la Legge 104, con un tono offensivo verso chi ha diritto a permessi per assistenza familiare; trattare i dipendenti come ‘parassiti’ e avanzare pubblicamente ricatti occupazionali ‘chi non lavora come voglio io, può essere mandato via’».

Per il M5S «un attacco vergognoso e premeditato, con cui il sindaco cerca di scaricare la colpa del suo fallimento politico sulla pelle di lavoratori onesti, trattandoli come servi della gleba, colpevoli solo di essere stati coinvolti in un progetto sbagliato: l’internalizzazione della manutenzione stradale tramite l’acquisto della famigerata “macchina tappabuche”, una scelta anacronistica e fallimentare che è costata ai cittadini ternani 270 mila euro tra mezzi e formazione del personale e che si inserisce in un faraonico progetto che prevede un investimento complessivo di 666 mila euro per la creazione di un parco macchine destinato alla manutenzione stradale».

«Il Movimento 5 Stelle di Terni si schiera senza esitazione dalla parte dei lavoratori dei loro diritti costituzionalmente garantiti, contro ogni forma di sfruttamento, intimidazione e ricatto istituzionale. E lo dice con forza: non è il sindaco il padrone dei lavoratori, ma il primo garante della loro tutela, perché i lavoratori non sono i suoi dipendenti personali, ma sono servitori della collettività, quindi, non oggetti da offendere pubblicamente per coprire le proprie inefficienze. Denunciamo un modello amministrativo basato sull’intimidazione, dove l’incapacità gestionale viene mascherata da sfoghi volgari e minacciosi. La macchina tappabuche, acquistata da questa amministrazione con grande enfasi, è stata più volte esibita come panacea per risolvere i problemi delle strade ternane, con la promessa di tappare 6.000 buche al mese. Per metterla in funzione sono stati assunti operai specifici, che oggi si ritrovano a essere umiliati proprio da chi avrebbe dovuto organizzarli, formarli e affiancarli. Non è colpa loro se i mezzi sono inadeguati e il loro lavoro è mal gestito. Questo non è amministrare. È violenza istituzionale. Per questi motivi, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Terni depositerà un’interrogazione urgente per chiedere: chiarimenti ufficiali sull’uso e la gestione della macchina tappabuche, dettagli su eventuali provvedimenti disciplinari o riorganizzativi adottati, le scuse pubbliche – concludono – del sindaco per aver offeso diritti tutelati dalla Costituzione e dalla legge. Non resteremo a guardare mentre si calpesta la dignità di chi lavora: i cittadini di Terni non sono sudditi di Bandecchi».

Anche il coordinamento comunale di FdI si espone sull’argomento: «Riguardo all’intervento del sindaco sulle opere di manutenzione a carico del Comune, rispetto alla volontà dell’amministrazione di ricostituire un nucleo manutentivo del Comune di Terni, detta iniziativa, come noto, ha incontrato il favore del nostro gruppo consiliare di Fdi, anche se con qualche differenziazione. Fdi ha infatti sempre ribadito che tale misura non può e non deve essere intesa – come invece ha spesso fatto il sindaco Bandecchi – come un’alternativa assoluta al coinvolgimento delle imprese locali specializzate. Pensare che il Comune possa essere autosufficiente, anche attraverso l’acquisto di macchinari dedicati, è un’impostazione che non ci ha mai convinto, né sul piano dell’efficienza né su quello della qualità dell’opera».

«Ma, al di là delle legittime differenze di vedute amministrative, ciò che oggi colpisce è il metodo con cui il sindaco ha scelto di esporre pubblicamente – con toni durissimi e generalizzazioni inaccettabili – un gruppo di persone, prima ancora che di dipendenti comunali, nel caso specifico gli operai del nucleo manutentivo. Se esistono inefficienze, assenze o comportamenti non adeguati, è dovere dell’amministrazione intervenire con gli strumenti previsti dal diritto del lavoro, ma nel rispetto delle regole, per esempio con il licenziamento per giusta causa per insufficiente rendimento o comunque con provvedimenti disciplinari. Esporre, invece, pubblicamente dei lavoratori come esempio negativo da additare alla cittadinanza è un gesto disumano e, francamente, inaccettabile. Ancor più faziosa – continua FdI – è la visione distorta della funzione pubblica che emerge da queste esternazioni, tesa, come sempre, a raccontare ciò che non è: il sindaco non ha assunto nessuno e non ha potere diretto sui dipendenti comunali, perché essi non sono ‘suoi dipendenti’, ma lavorano per l’amministrazione, nel rispetto della distinzione tra potere politico e gestione amministrativa. È questa distinzione che garantisce equilibrio, legalità e buon andamento della cosa pubblica. Le istituzioni si guidano con autorevolezza e non con l’autoritarismo. Fdi auspica quindi che la città, tutta, esca da questa narrazione, dove il ‘prevaricatore’ viene confuso con ‘il forte’, e si torni nell’alveo del buon senso, del rispetto e soprattutto dell’umanità».