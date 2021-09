Terni, Sport e periferie: niet per camposcuola, San Giovanni e campo Collescipoli

di S.F.

Zero su tre, seppur per motivazioni diverse. Lunedì pomeriggio il governo ha pubblicato le graduatorie legate al bando ‘Sport e periferie’ per l’annualità 2020: non ci sono buone notizie per Terni considerando che i progetti per camposcuola (Athletic Terni), piazzale Senio (Union basket) e campo ‘Bernardini’ di Collescipoli non hanno avuto esito positivo.

Il ‘taglio’

Per quel che concerne il camposcuola ‘Casagrande’ e l’area di piazzale Senio nella lunga graduatoria pubblicata dal dipartimento sport c’è il doppio taglio in quanto non finanziabile per «il riparto 80% Mezzogiorno-20% centro Nord»: in palio c’erano richieste per 700 mila euro ciascuno con punteggi rispettivamente di 44,50 e 40,23. Niente da fare. Discorso diverso invece per il ‘Bernardini’ di Collescipoli: in questo caso il niet è arrivato in seguito all’esame dell’istruttoria tecnico-amministrativa per una violazione del bando.

Di cosa si trattava

In sostanza il bando – per Regioni, Province, Comuni, federazioni e associazioni – prevedeva uno stanziamento di 140 milioni di euro per la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi per l’attività agonistica, la diffusione di attrezzature sportive e il completamento/adeguamento di strutture esistenti da destinare ad eventi nazionali ed internazionali. Per Terni non è andata granché, anzi.