Un dispiegamento imponente di forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri, polizia Locale – motivato dal fatto che la prima segnalazione era relativa ad un’aggressione a colpi di machete. Per questo, nel primo pomeriggio di martedì, è scattato l’intervento in corso Vecchio, nel cuore di Terni. Dove un uomo, da quanto si apprende di origini nigeriane, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118: completamente insanguinato, ma cosciente, è stato condotto all’ospedale ‘Santa Maria’.

Secondo quanto appreso, l’aggressore – ed i motivi sono tutti da chiarire – sarebbe un altro soggetto straniero, nordafricano, che lo avrebbe colpito con un bastone anche al volto. L’elemento del machete è motivato dal fatto che l’aggressore sembra fosse in possesso anche di un’arma da taglio, comunque non utilizzata nel corso dell’azione violenta. Il cittadino nordafricano che avrebbe preso a bastonate il ‘rivale’, è stato bloccato dagli operatori e condotto in questura per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti del caso. Gli operatori hanno proceduto anche a pulire le tracce di sangue lasciate a terra dalla vittima, in particolare all’angolo fra corso Vecchio e via dell’Ospedale.

