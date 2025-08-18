La segnalazione, relativa ad aspetti riguardanti tanto il decoro pubblico quanto il commercio e la sicurezza, giunge da via Mascio/via Marco Claudio, a pochi passi dalla stazione di Terni. Alcuni residenti infatti rimarcano come il consumo di alcolici avvenga in strada, anche nei pressi di sedi associative, con il verificarsi – in alcuni casi – di liti e risse fra persone ‘su di giri’. Da qui la richiesta di un intervento per monitorare la situazione e verificare eventuali violazioni. «Ne va della nostra tranquillità e sicurezza – osservano – visto che la zona è spesso frequentata da soggetti poco raccomandabili».