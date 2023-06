Terni: BenEnergia partecipa al terzo International shiatsu day

Si terrà domenica 11 giugno, presso BenEnergia di via del Piviere 7 a Terni, la terza edizione dell’International shiatsu day. Lo scopo dell’evento è quello di far crescere la consapevolezza nell’opinione pubblica sul fatto che lo shiatsu sia uno strumento efficace di benessere che promuove uno stile di vita sano ed equilibrato. Lo studio di Roberta Massarucci rimarrà aperto tutta la giornata per promuovere e far conoscere lo shiatsu. L’evento è strutturato in appuntamenti singoli dove si potrà provare gratuitamente un piccolo trattamento shiatsu ed è rivolto sia ai nuovi clienti che ai vecchi, dando la precedenza alle persone che non conoscono e non hanno mai provato questa esperienza. Per partecipare all’evento basta inviare un messaggio sulla pagina Facebook di BenEnergia oppure contattare il numero 333.8780415. «Credo sia importante fare cultura a Terni in questo settore – spiega Roberta Massarucci – perchè rispetto a tante altre realtà, anche vicine a noi, siamo veramente indietro per quel che riguarda le discipline olistiche e il benessere più in generale. Con il mio studio parteciperò, farò dei trattamenti di prova così da farlo conoscere e divulgare un po’ di informazioni».

