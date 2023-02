Terni, beve e minaccia il padre e la sorella: 30enne condannato

Un anno e quattro mesi di reclusione – pena sospesa – per maltrattamenti in famiglia: questa la condanna inflitta mercoledì dal tribunale di Terni – giudice Barbara Di Giovannantonio – con le modalità del rito abbreviato, ad un 30enne ternano residente nella zona est della città. Vittime delle condotte del giovane, dipendente dall’alcol, erano il padre e la sorella che in più episodi, fra il 2020 e la primavera del 2022, sarebbero stati bersagliati con insulti e minacce ogni volta che il 30enne ‘alzava il gomito’. Dopo la denuncia alla polizia di Stato e le relative indagini, il procedimento penale ha preso il largo e mercoledì in aula il pm Giulia Bisello ha chiesto una condanna a due anni di reclusione. Una lettura dei fatti avallata dal tribunale che ha deciso per una pena leggermente più contenuta e che, se la difesa del 30enne – rappresentata dall’avvocato Alessio Pressi – non andrà in appello, potrà ridursi ulteriormente in base alle novità introdotte dalla riforma Cartabia.

