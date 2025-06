di S.F.

Ci sono un bel po’ di variazioni di bilancio da perfezionare in Comune a Terni in vista dell’assestamento. Il quadro emerge dal report concomitante del controllo di gestione 2025 aggiornato fino al 15 maggio: il focus è su canili, manutenzione stradale ed immobiliare.

IL CONTROLLO DI GESTIONE 2025 AL 15 MAGGIO

Tra le azioni correttive da mettere in atto per le spese viene in prima battuta evidenziato di «monitorare alcuni stanziamenti di bilancio che risultano non adeguati. Tra questi, quelli per la manutenzione in amministrazione diretta della rete stradale, per la manutenzione in ordinaria degli immobili, adeguamento presidi di sicurezza e aggiornamento Dpi». Già nei primi cinque mesi dell’anno si sono registrate un bel po’ di maggiori spese.

IL MONITORAGGIO DEI DEBITI FUORI BILANCIO E LE VARIAZIONI

Il focus è in particolar modo sulla direzione governo del territorio: «Si segnala la necessità di variazioni di bilancio per maggiori spese per un totale di 649.000 euro». Le voci coinvolte sono canili (20.000 euro), manutenzione stradale (250 mila), immobiliare (300 mila) e per il facility management (79 mila). Tutto ciò nell’ambito della verifica infrannuale degli equilibri di bilancio.