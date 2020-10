Bilancio ‘consolidato’ Terni, arriva l’aiuto dall’Emilia-Romagna

di S.F.

L’approvazione del bilancio consolidato 2019 entro i termini di legge, vale a dire – come previsto dal Decreto Rilancio – il 30 novembre. C’è questa motivazione alla base della decisione del Comune di Terni di affidarsi ad una società romagnola: poco più di 3 mila euro per il supporto nella redazione del documento contabile. Il via libera è arrivato dalla neo dirigente alle attività finanziarie, Grazia Marcucci.

La scelta

In sostanza è stato acquisito un modulo in più – la Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna è già proprietaria del gestionale per il bilancio – per il caricamento dei dati nell’ottica della riconciliazione delle varie ‘partite’ con le società. Un supporto utile per accelerare ed evitare guai con le tempistiche visto che manca poco più di un mese alla deadline. L’appalto è stato affidato direttamente essendo inferiore alla soglia di 150 mila euro attraverso il Mepa, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione.