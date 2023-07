Terni, bimba precipita dal quarto piano: ipotesi accidentale. La città spera per lei

VIDEO – I RILIEVI DELLA POLIZIA DI STATO

«Vado al bagno». Un’azione semplice che lei sa fare in autonomia, senza l’aiuto di adulti. Così anche la donna a cui la madre l’aveva affidata lunedì pomeriggio come altre volte, per andare al lavoro, non ha dato particolare peso a quella richiesta. La piccola – di 5 anni, nata nel 2018 a Terni da genitori nigeriani – ha raggiunto il bagno, è salita sul water e poi, forse per prendere una maglietta stesa ad asciugare, ha perso l’equilibrio precipitando dalla finestra che si trova proprio lì accanto. Un volo di dieci metri, dal quarto piano del palazzo popolare di via Filippo Turati 33, a Terni, in seguito al quale la bimba ha riportato lesioni molto gravi. Ora la speranza di tutti è che si salvi.

La ricostruzione

Sul posto, per avviare le prime indagini, si sono portati gli agenti della squadra Volante, della Mobile, la polizia Scientifica e anche il pm di turno Andrea Claudiani. Obiettivo è ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto intorno alle ore 20.30 di lunedì sera in quell’appartamento. All’interno al momento del fatto, oltre alla bambina precipitata dalla finestra del bagno, c’erano la donna a cui era stata affidata e la figlia di quest’ultima, di 2 anni. Secondo quanto appreso, la casa è convidisa dalla madre della piccola, che ha 27 anni, lavora come colf a Terni ed era fuori casa dal pomeriggio, e da questa sua amica, connazionale e più grande di lei, che ha a sua volta una bimba. Si sarebbe resa conto dell’accaduto non vedendo più tornare la bambina dal bagno: richiamata dalle urla provenienti dal parcheggio del palazzo, si è affacciata ed è scesa, trovandosi il dramma di fronte agli occhi. Disperata la sua reazione, come quella della madre che, una volta appreso il fatto, ha raggiunto immediatamente l’ospedale.

L’allarme

A chiamare per primo i soccorsi sarebbe stato un muratore di origini albanesi che vive nel palazzo, dopo che la bimba era finita a terra fra due auto in sosta. Sul posto si sono subito portati gli operatori del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso al ‘Santa Maria’ di Terni. La speranza è che l’urto con il terreno sia stato in parte attutito dai fili usati anche ai piani inferiori per stendere i panni, contro i quali la bambina potrebbe aver impattato prima di cadere al suolo. Le sue condizioni tuttavia sono molto gravi in ragione dei traumi riportati, tali da imporre il trasferimento – in tarda serata – all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma dove è stata ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi.

Si indaga

Le indagini di polizia e procura, che hanno compreso anche l’acquisizione della testimonianza della donna a cui la bambina era stata affidata, sono destinate a proseguire anche se l’ipotesi accidentale è quella più solida. Vanno tuttavia individuate eventuali responsabilità, mentre non solo la comunità nigeriana, ma la città intera spera nel miracolo.

