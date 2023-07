Terni: bimba di 5 anni precipita dal quarto piano in via Turati. La città spera per lei. Ipotesi accidentale

VIDEO – I RILIEVI DELLA POLIZIA DI STATO

Dramma nella serata di lunedì a Terni, in viale Filippo Turati. Una bimba di 5 anni di età, nata a Terni nel 2018 da genitori di origini nigeriane, è precipitata dalla finestra di un’abitazione posta al quarto piano della palazzina che si trova al civico 33. La piccola, caduta da un’altezza di circa dieci metri, è stata subito soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, in ‘codice rosso’. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia di Stato con personale della squadra Volante, della squadra Mobile e della polizia Scientifica per i rilievi del caso. Obiettivo è ricostruire con precisione l’accaduto, nella speranza che la bimba – sottoposta a tutti gli accertamenti del caso dai sanitari del pronto soccorso del ‘Santa Maria’ – si salvi. Secondo una prima ricostruzione, la madre della piccola – disperata quando ha appreso il fatto – era andata al lavoro e l’aveva lasciata in casa, affidandola ad un’altra donna di sua conoscenza.

Prima ricostruzione

Il drammatico fatto – si apprende – potrebbe essere accidentale. Secondo una prima ricostruzione, infatti, la bambina avrebbe raggiunto il bagno dell’abitazione, salendo in piedi sul water che si trova proprio accanto alla finestra da cui è precipitata. Le condizioni della piccola – si apprende dall’ospedale di Terni – sono gravi ed è probabile che a stretto giro venga trasferita presso la terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Le indagini vanno avanti per definire tutti i dettagli della vicenda ed individuare, di concerto con l’autorità giudiziaria – sul posto è intervenuto anche il pm di turno – eventuali responsabilità.

