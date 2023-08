Terni: bimbo colpito da un’auto in piazza Europa. Soccorso dal 118

Sarebbe uscito improvvisamente da uno degli esercizi commerciali che si affacciano su piazza Europa, nel centro di Terni, e un’auto in transito lo ha colpito con la parte anteriore destra. Fortunatamente le conseguenze per il bambino investito, 5 anni il prossimo ottobre, di nazionalità italiana, non sarebbero state serie: lo ha soccorso il personale del 118 ed è stato trasportato in ospedale, a titolo precauzionale e per escludere problemi significativi. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio intorno alle ore 14.30. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale ternana con personale dell’ufficio incidenti, supportato nelle operazioni dai colleghi del nucleo radiomobile. L’auto, una Volkswagen up! di un istituto di vigilanza privato, era condotta da un uomo di 61 anni.

