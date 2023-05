Terni: ‘invadono’ edificio abbandonato a borgo Rivo. Denunciati in quattro

Nella tarda mattinata di martedì 23 maggio è arrivata una segnalazione al numero d’emergenza che riferiva di un viavai di stranieri in uno stabile in stato di abbandono nel quartiere di borgo Rivo, a Terni, in via del Rivo 118. La squadra Volante della questura di Terni ha raggiunto il luogo ed è entrata nell’edificio attraverso una porta aperta sul retro, accertando che i locali versavano in pessime condizioni igieniche e che in una stanza vi bivaccavano quattro giovani, tutti di nazionalità marocchina e privi di documenti. Dagli accertamenti sulla loro identità è emerso che tre di loro erano irregolari sul territorio nazionale, in quanto già destinatari di provvedimenti di espulsione mai rispettati, mentre il quarto era in attesa della pronuncia di un ricorso contro il rifiuto della protezione internazionale. La polizia ha individuato e informato il proprietario dell’immobile che, subito giunto in questura, ha formalizzato la querela e i giovani sono stati tutti denunciati per invasione di edifici. I tre extracomunitari destinatari delle espulsioni sono stati denunciati al giudice di pace per la violazione accertata e sono stati sottoposti ad un nuovo provvedimento espulsivo dal prefetto di Terni e all’ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni.

