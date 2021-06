Terni, blitz antidroga dell’Arma: tre arresti

Dalle prime ore della mattinata di martedì è scattata a Terni un’operazione antidroga – denominata Sottotraccia – condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale – guidati dal capitano Elisabetta Spoti – e dalla procura della Repubblica di Terni. In corso di esecuzione arresti – a seguito di ordinanza del tribunale – e perquisizioni. L’ipotesi di reato è spaccio di sostanze stupefacenti. Le misure cautelari personali sono scattate per due donne ed un uomo, fra cui una coppia che vive a borgo Bovio – il 40enne pugliese V.P. e la 28enne bosniaca K.S. – arrestati lo scorso febbraio dai carabinieri del Nor di Terni. Alle ore 11 di martedì si è svolta una conferenza stampa presso il comando provinciale dell’Arma di Terni, in via Radice, per illustrare i dettagli dell’operazione.

Articolo in aggiornamento