Aggiornamento venerdì ore 16.30 – Secondo quanto appreso, i cinque – di origini cilene, da relativamente poco tempo in Italia ma già ‘censiti’ dalle forze di polizia – erano giunti a Terni nella mattinata di venerdì, probabilmente dal Lazio e in particolare dalla provincia di Roma. Nel corso della stessa mattinata, avrebbero compiuto un furto di denaro nel centro cittadino, ai danni di una esercente, per poi allontanarsi dalla zona ed essere bloccati dalla polizia di Stato di Terni – squadra Mobile, Digos, squadra Volante – in via Eroi dell’Aria, poco prima che potessero imboccare la superstrada. Condotti in questura, le loro posizioni saranno valutate per tutti i provvedimenti, di natura penale e amministrativa, del caso. La percezione è che sia stata intercettata una banda in qualche modo già nota, in particolare fuori regione, per furti in abitazioni e altri reati predatori.

La notizia

Il blitz è scattato in via Eroi dell’Aria – ponte Le Cave – nel primissimo pomeriggio di venerdì, in direzione borgo Rivo/superstrada. In azione la polizia di Stato di Terni con varie articolazioni della questura.

Gli agenti hanno intercettato e fermato un’autovettura Volkswagen Tiguan con a bordo cinque persone, tre donne e due uomini. E tutti sono stati ammanettati e condotti in questura. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di soggetti di origini sudamericane che la polizia di Stato stava ‘monitorando’ in relazione ad alcuni furti commessi in città.

Gli accertamenti sono ovviamente in corso, di concerto con l’autorità giudiziaria, per ricostruiore le azioni compiute dalla presunta banda e le eventuali responsabilità in relazione a reati predatori commessi nella città di Terni.

L’accaduto, vista anche l’ora di punta, non è ovviamente sfuggito a chi transitava in zona – l’arteria è fra le più trafficate di Terni – con tanto di video che hanno presto fatto il giro di social e smartphone. In aggiornamento