Terni, bodybuilding: il talento 21enne Tiraforti oro mondiale

Un oro mondiale a 21 anni, non da tutti. Un giovane ternano ci è riuscito: Pietro Tiraforti ha conquistato il gradino più alto del podio in occasione dell’Icn world championships Am/Pro andato in scena a Perugia nel weekend. Il talento, allenato dal coach Maurizio Quaglietti, si è imposto nella categoria men’s physique under 23 nella sua seconda gara assoluta nel mondo del bodybuilding. Il gruppo di Terni che lo ha seguito nella preparazione è comoletato dalla nutrizionista/biologa Eleonora Teodori, dal coach posing Luca Broccatelli e dall’osteopata Francesco Gobbi. Gioia iridata per tutti.

Condividi questo articolo su