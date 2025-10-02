«Finalmente». L’esclamazione di una esercente della zona la dice lunga su quanto l’intervento, per tempistiche e sostanza, sia stato apprezzato da chi vive e lavora in zona. Perché a neanche 24 ore dalla rissa scoppiata nella prima serata di mercoledì in via Cristoforo Colombo, a due passi dal Comune di Terni, la polizia di Stato, su disposizione del questore Michele Abenante e in collaborazione con la polizia Locale, giovedì pomeriggio ha ‘bonificato’ un’ex pizzeria che si trova lungo la strada, riparo per sbandati e senzatetto.

Facile supporre che i due fatti, rissa e ‘blitz’, siano collegati fra loro. Perché a picchiarsi in strada, pure con delle bottiglie, sono stati almeno sei soggetti di origini straniere, volti più e meno noti per chi frequenta quest’area cittadina che si trova a due passi da palazzo Spada, sede del Comune di Terni. Tutti fuggiti dalla scena prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. E lungo la scalinata dell’ex pizzeria in questione, giovedì pomeriggio la squadra Volante della questura ha individuato tre soggetti intenti a dormire. Tutti stranieri, poi condotti negli uffici di via Antiochia per gli accertamenti – e, è possibile, le denunce – del caso.

A ciò ha fatto seguito la bonifica degli spazi, con gli operatori Asm – e l’intervento della polizia Locale – che hanno portato via cumuli di rifiuti, i giacigli utilizzati dai soggetti per ripararsi e dormire, materiali legati ai bivacchi di fortuna. Un’operazione, come detto, affatto casuale e finalizzata a riportare non solo decoro e igiene, ma anche un po’ di tranquillità in più – si spera – ai cittadini. Che hanno apprezzato la celerità e il fatto che, molto probabilmente, sia stato colto proprio il ‘target’ all’origine dei problemi: il riparo dove era facile nascondersi.

