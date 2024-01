Terni, bonifica ex discarica rsu Ast: tre step nel 2024

di S.F.

Messa in sicurezza e bonifica della ex discarica rsu – rifiuti solidi urbani – su terreno Ast, forse si entra nel vivo dopo le numerose polemiche di fine 2023. Il tema torna al centro dell’attenzione grazie al piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del Comune di Terni, approvato martedì pomeriggio in giunta: tra gli obiettivi di struttura di secondo livello per la performance 2024 c’è anche questo ed è in mano al dirigente all’ambiente Paolo Grigioni. D’altronde di landfill mining si parla ormai di mesi.

Valutazione preliminare e tre indicatori

Chiaro che tutto parte dal Dup 2024-2026 approvato a fine 2023 e ora i vari obiettivi sono declinati nel Piao. La messa in sicurezza dell’ex discarica rsu è quella con maggior ‘peso’ per la direzione ambiente, vale a dire 0.25 come l’estensione dell’infrastruttura di ricarica bus elettrici Tpl e scenari di impiantistica per la produzione elettrica fotovoltaica. Da sottolineare che si parla di «valutazione preliminare degli interventi di recupero ambientale». Nel dettaglio sono tre gli indicatori citati nel documento: l’istituzione di un gruppo tecnico ed incontri tecnici preliminari, l’acquisizione e l’esame dello studio di fattibilità e, in chiusura, la definizione degli accordi/convenzioni per la programmazione degli interventi. Percentuali? 100% per tutti entro il 31 dicembre 2024. Ci sarà di cui scrivere sul tema.