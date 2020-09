Terni, borghi e turismo Si punta a progetto da 150 mila euro

di S.F.

‘Recupero dell’identità dei borghi – antiche municipalità’. È il nome di un progetto – approvato il definitivo – da 150 mila euro che punta a valorizzare, riqualificare e far conoscere meglio a cittadini e turisti alcuni luoghi del territorio ternano: il mirino in particolar modo è su Cesi, Collescipoli, Collestatte e Piediluco attraverso la partecipazione al bando del GAL ternano. Da vedere se andrà a buon fine.

Il tentativo

Il bando ‘Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione’ prevede un contributo concedibile dell’80% rispetto alla spesa progettuale (in questo caso 120 mila euro) ed il restante come quota di cofinanziamento comunale. Sono diversi gli scopi – ad occuparsene è il funzionario tecnico Federico Nannurelli – alla base del tentativo di palazzo Spada: «Far conoscere le valenze storiche-naturalistiche presenti nei territori dei borghi», la «fruizione di cittadini e turisti» e «creare una rete di collegamento tra le varie realtà». In estrema sintesi si vuole «arricchire, riqualificare e valorizzare le antiche municipalità del Comune di Terni». Ma come?

Cosa si vuol fare e dove

Gli interventi – sempre che ci sia l’ammissone del progetto – riguardano la riqualificazione de ‘La Villetta’ di Collescipoli, del percorso dedicato alle attività outdoor sulle sponde del lago di Piediluco (zona ‘I Quadri’), dell’ex chiesa della Trinità a Collestatte per utilizzarla come auditorium per concerti di musica classica/popolare e, in linea generale, il lavoro sulla segnaletica turistica e culturale da posizionare a Piediluco, Cesi, Collestatte e Torreorsina.