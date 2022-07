Terni, borgo Bovio: paura per una zuffa fra cani

Carabinieri, polizia, 118 e diversa gente in strada: questa la scena apparsa mercoledì sera, poco dopo le ore 22, in via Tre Venezie – quartiere borgo Bovio – a Terni. Una situazione di tensione che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe legata ad una violenta zuffa tra due cani, a passeggio con i rispettivi padroni nei pressi di un condominio. Uno degli animali avrebbe avuto la peggio, rimanendo seriamente ferito, e la lite avrebbe finito per coinvolgere anche i proprietari, uno dei quali avrebbe accusato anche un malore: da qui l’intervento del 118. La ricostruzione dei fatti spetta ai militari dell’Arma che hanno identificato le persone che hanno assistito alla brutta scena per acquisire le prime testimonianze.

