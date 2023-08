Terni, borgo Rivo: 30enne accoltellato in pieno giorno. Indagini a tappeto

Sangue e violenza in uno dei quartieri più popolosi della città, borgo Rivo, dove venerdì pomeriggio intorno alle ore 16, un 30enne di nazionalità marocchina è stato aggredito e accoltellato all’addome. Il fatto è accaduto in strada, in via Jalenti, dove l’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato con la massima urgenza al ‘Santa Maria’. In ospedale, il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita e con il passare delle ore, le sue condizioni sarebbero gradualmente migliorate. Non sarebbe, quindi, in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso indagini a tappeto da parte della polizia di Stato con personale della squadra Mobile di Terni. Secondo quanto appreso, il 30enne vive in condizioni precarie all’interno di un immobile abbandonato, non distante dal luogo dell’aggressione. Il ‘clichè’ associato a fatti del genere, lascia ipotizzare che l’aggressione possa essere legata a questioni di droga e soldi ma, chiaramente, non è l’unica pista seguita dagli inquirenti. Che in queste ore si apprestano ad acquisire la testimonianza del giovane accoltellato per riuscire ad avere elementi utili ai fini dell’indagine. L’obiettivo è dare un nome e un volto a colui che non ci ha pensato su due volte a ferirlo, mettendo a rischio la sua vita. Da qui l’ipotesi di tentato omicidio che vede impegnati senza sosta gli investigatori della Mobile. Non si tratta del primo fatto di sangue del genere che avviene in città, nel contesto di un’estate che, comunque, non aveva sin qui fatto registrare episodi di particolare violenza. Peggio era andata lo scorso anno, in particolare fra settembre e ottobre, quando si erano verificati gravi episodi da piazza Europa alla zona di Campomicciolo. Nessuno con conseguenze mortali, alcuni risolti dalle forze dell’ordine e per lo più legati al mondo dello spaccio e a ‘conti da regolare’ per dissapori personali. La speranza è che anche in questo caso gli inquirenti chiudano il cerchio e assicurino alla giustizia il responsabile.

