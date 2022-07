Terni, borgo Rivo: «Il parco di via del Tordo cade a pezzi»

La segnalazione giunge da borgo Rivo ed è relativa, in particolare, alle condizioni in cui versa il parco di via del Tordo. «L’abbandono – denuncia una residente della zona – è totale». In effetti a giudicare dalle immagini, ci si trova di fronte a condizioni approssimative per ciò che riguarda il verde e pessime – complice anche l’inciviltà di chi non rispetta i beni pubblici – circa gli arredi, cestini dei rifiuti, panchine, giochi (le due altalene sono entrambe rotte). Tanto che si presentano anche situazioni pericolose per l’incolumità dei giovani e dei bambini che frequentano l’area. Da qui la richiesta di interventi che restituiscano il decoro, dignità, magari un restyling per far sentire meno ‘periferica’ quest’area della città così popolosa.

